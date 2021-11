Bari-Vibonese, il ritorno degli Ultras biancorossi

La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ma ora è arrivata la decisione definitiva. A partire dalla partita contro la Vibonese, gli Ultras del Bari torneranno ad assicurare il loro sostegno sugli spalti a favore della loro squadra del cuore. Il ritorno allo stadio, sia in casa che in trasferta, spezza un digiuno iniziato tre mesi fa per protestare contro le restrizioni Covid.

Da informazioni raccolte dalla nostra redazione, la presenza degli Ultras nel match di domani sarà assicurata. Gruppi della Nord che pare siano già in fermento anche per le prossime trasferte di Andria (domenica 21 novembre) e Avellino (il 6 dicembre).