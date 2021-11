Bari verso la Vibonese, oggi e domani al lavoro

Penultimo giorno di lavoro per il Bari in vista del match di domenica prossima contro la Vibonese.

Questo il responso ufficiale della società: “Prima parte della seduta dedicata alla teoria in sala video, quindi, una volta in campo, spazio a circuiti di mobilità articolare e torelli di riscaldamento, per poi concentrarsi su esercitazioni tattiche a tutto campo; in chiusura lavoro specifico su calci piazzati e conclusioni a rete. Il solo Di Cesare ha proseguito nel suo programma personalizzato di recupero”.

Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Per domani prevista una seduta di rifinitura mattutina. Alle 13 la conferenza stampa pre gara di mister Mignani.