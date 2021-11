Bari, il report di oggi

Questo il report del lavoro odierno dei biancorossi di Mignani: “Prima di scendere in campo e dare il via al lavoro giornaliero – la nota del club – il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi. A seguire, dopo il classico torello di riscaldamento, spazio a circuiti di attivazione muscolare, quindi parte centrale dedicata ad esercitazioni tattiche a tutto campo. In chiusura sfida a ranghi misti su metà campo. Palestra e fisioterapia per Valerio Di Cesare”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.