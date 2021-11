Marras scioglie i dubbi: "Il Bari sta bene, ora diamo la scossa"

L'intervento di Manuel Marras ai microfoni della radio ufficiale biancorossa: "La squadra sa bene cosa fare - dice convinto l'attaccante del Bari - . A Castellammare di Stabia - spiega - è stato solo un incidente di percorso. Ora dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime partite. L'importante è che la squadra faccia bene, poi i miei gol sono secondari. Non sto avendo tanto minutaggio per dei problemi fisici. Devo riprendere in fretta una condizione importante e stare meglio possibile".

Domenica arriva la Vibonese fanalino di coda (ieri ha perso nel recupero a Catania). Poi sotto con Fidelis Andria e Latina: "Siamo sempre chiamati a vincere. Inizia un ciclo di partite importanti per dare una scossa a questo campionato".