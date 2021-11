Bari, la doppia razione odierna

Il diario di bordo della società biancorossa relativo alla doppia seduta di lavoro odierna: “La mattinata si è aperta in palestra dove due gruppi si sono alternati svolgendo lavori di forza, posturali, di mobilità articolare e core stability; a seguire i due gruppi hanno svolto in campo esercitazioni situazionali dedicate da una parte alla fase difensiva, dall’altra allo sviluppo della fase offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Nel pomeriggio, dopo il classico torello di riscaldamento, spazio ad esercitazioni sulla circolazione palla, quindi lavoro tattico a tutto campo; in chiusura sfida a ranghi misti su metà campo. Regolarmente in gruppo sia Lorenzo Lollo che Mattia Maita; palestra e fisioterapia per Valerio Di Cesare”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.