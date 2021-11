Bari, Lollo e Maita nel gruppo alla ripresa

Ripresa degli allenamenti in casa Bari questo pomeriggio presso il Centro Allievi della Guardia di Finanza in vista della sfida casalinga contro la Vibonese in programma domenica 14 novembre, alle 17:30 al San Nicola.

“Come di consueto alla rirpesa degli allenamenti – il comunicato ufficiale della società – la prima parte della seduta è stata dedicata alla parte teorica in sala video, dopo di che il gruppo squadra ha lavorato in campo svolgendo attivazione muscolare, quindi circuiti di mobilità, esercitazioni dedicate a possesso e circolazione palla, quindi lavoro atletico dedicato sui 300 metri prima e 100 metri poi, intervallati da due mini partelle su campo ridotto. Insieme con la squadra anche Lorenzo Lollo e Mattia Maita con quest’ultimo che non ha preso parte alle esercitazioni con contrasto a scopo precauzionale”.

Per domani prevista una doppia seduta di lavoro.