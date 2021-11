Bari-Vibonese, arbitra Ricci di Firenze

Sarà Marco Ricci della sezione di Firenze a dirigere la sfida del ‘San Nicola’ tra Bari e Vibonese in occasione della 14a giornata del Girone C di Lega Pro in programma domenica 14 novembre a partire alle ore 17:30. Assistenti Giuseppe Trischitta della sezione di Messina e Andrea Torresan della sezione di Bassano del Grappa. Quarto uomo Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.