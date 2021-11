Primavera, stop a Pagani. Gli Under calano il tris di vittorie

Battuta d'arresto per la Primavera compensata dal tris di vittorie delle formazioni Under. Questo il saldo delle partite del fine settimana con in campo le formazioni giovanili della Ssc Bari.

Nella sesta giornata del campionato Primavera 3, i baby di Valeriano Loseto si arrendono 4-2 a Napoli contro la Paganese. Inutili le reti in rimonta di Lorusso e Toure. Doppia vittoria contro il Catania per Under 17 e Under 15. Tris completato dal successo dei 2008 al Comunale di Castellaneta.

Per la quinta giornata del torneo Under 17, i galletti di mister Lanera battono gli etnei per 2-0 con reti di Mari e Colangiuli. Gli Under 15 di Michele Anaclerio superano i pari grado rossoblu per 2-1 grazie a Monetti e Buonsante. Vittoria di misura (1-0 con gol di Ricchiuti) per i Giovanissimi Regionali Under 15 in casa della Fortitudo Castellaneta.

Mercoledì 10 novembre, alle 15.30 campo Delfinello, è in programma Pellegrino Sport Altamura-Bari (2009). Per la seconda giornata delle Under 12 woman, sempre mercoledì (ore 17, campo Intesa) si giocherà Bari-Nitor Brindisi.