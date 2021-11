Ultras Bari, possibile ritorno sugli spalti

Non ci sono prese di posizione ufficiali, ma la notizia circola in città da alcune ore. Si tratta del possibile (tutto da confermare) ritorno sugli spalti dei gruppi organizzati della Curva Nord di Bari sugli spalti del San Nicola e di quelli dove il Bari giocherà in trasferta. Decisione che potrebber scattara già dalla partita di domenica prossima contro la Vibonese.

Al momento, nessuno dei gruppi della Nord ha espresso una comunicazione ufficiale in tal senso. Da fonti appurate, dell'idea di un ritorno allo stadio se ne sta discutendo sulla scorta della fine delle limitazioni previste e delle autorizzazioni per l’utilizzo del materiale necessario per tifare. Le stesse restrizioni anticovid che avevano causato lo sciopero dall'inizio della stagione.