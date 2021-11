Delusione Pucino: "Bari senza entusiasmo e col braccino corto"

A testa bassa, Raffele Pucino analizza lo stop del Bari al Menti: "Innanzitutto dobbiamo analizzarlo e vedere cosa non è andato. Lo faremo martedì, alla ripresa. Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Venivamo da una vittoria importante avendo prova della nostra forza. Siamo venuti meno, invece. E' mancato l'entusiasmo delle prime partite. Dove si vedeva un Bari spregiudicato, che si divertiva. Abbiamo giocato col braccino corto. Di fronte c'era una squadra pronta al sacrificio, correva tanto. Occorreva più pazienza, perché nel forzare abbiamo concesso palle all'avversario".

La lezione di Francavilla non è servita: "Non abbiamo bisogno di lezioni. Lo abbiamo dimostrato col Catanzaro. Non è un problema di sintetico. Si è perso senza aver subito neanche tanto. Si può andare sotto, ma avremmo dovuto forza e sfacciataggine di ribaltarla come successo in casa contro la Turris. Dobbiamo prendere esempio dalla Juve Stabia per l'atteggiamento".

"Una volta in dieci - conclude Pucino - siamo diventati più spregiudicati. Questo bisogna farlo per tutta la partita. Ogni gara deve aiutare a migliorare e a diventare ancora più forti".