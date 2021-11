La rabbia di Mignani: "Solo tanta confusione, Bari così non va bene"

Un Michele Mignani schietto e sincero nella sua delusione cocente dopo la prestazione incolore e la sconfitta del suo Bari al Menti. L'ennesima uscita di scena del Bari dopo quella di quindici giorni fa a Francavilla, suona indigesta al tecnico biancorosso: "E' mancato tanto - dice a caldo l'allenatore del Bari - . Siamo partiti bene nei primi minuti, ma poi abbiamo preso un gol da non prendere. Diciamo che si è fatto tutto non bene. Queste sono partite dove bisogna fare punti. E invece non abbiamo ottenuto niente. Ogni partita va combattuta e lottata. Noi oggi abbiamo fatto solo tanta confusione. Dovevamo fare punti, il resto non conta. Per cui ricominciamo e ci rimbocchiamo le maniche".