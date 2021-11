Juve Stabia-Bari, le statistiche del confronto

Quello in programma oggi alle 14.30 è il quinto incrocio ufficiale a Castellammare di Stabia tra Juve Stabia e Bari: nel bilancio ci sono due vittorie campane, un pareggio ed una imposizione dei biancorossi nel campionato scorso.

Al Menti, il Bari insegue la quinta vittoria stagionale lontano dal San Nicola dove sinora ha ottenuto quattro degli otto successi complessivi. Una sconfitta, una vittoria e tre pareggi il ruolino della Juve Stabia al Menti. La Juve Stabia, fra casa e trasferta, non segna in gare ufficiali contro il Bari dal 7 dicembre 2013, in B, 1-1 al “Menti”, con rete delle “vespe” messa a segno da Baraye al 2’. Da allora si contano 358’ di digiuno stabiese, sommando i residui 88’ di quella gara, il ritorno al “San Nicola” (0-3) e la doppia sfida della C dell’anno scorso, doppia vittoria pugliese per 2-0.

Il Bari incassa gol da 5 partite di fila, 8 reti totali nel periodo subite. Ultimo “clean sheet” nel derby vinto 1-0 sul Monopoli al “San Nicola”, lo scorso 3 ottobre.

Stefano Sottili e Michele Mignani sono oggi al quinto incrocio tecnico ufficiale e mai è stato pareggio: bilancio di 2 successi per parte. Stefano Sottili, da allenatore, sempre sconfitto dai biancorossi pugliesi: i dati si riferiscono al doppio Varese-Bari, serie B 2013/14.