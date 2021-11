Bari, i convocati per la Juve Stabia

Sono 23 i convocati nel Bari per la sfida alla Juve Stabia di domani per il 13o turno del Girone C con inizio previsto per le ore 14:30. Per la sfida alle 'vespe', Mignani recupera Manuel Marras insieme a Carlo De Risio, inserito nella lista dei 24 al posto di capitan Valerio Di Cesare (fermo per la lesione al collaterale esterno del ginocchio destro); out anche Lorenzo Lollo per un attacco influenzale. Saranno dunque 23 i convocati biancorossi:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 19.DE RISIO, 21.DI GENNARO, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI