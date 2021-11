Bari Primavera, domenica in casa Paganese

Fine settimana con tutte le formazioni giovanili impegnate per la Ssc Bari dopo i rinvii e i turni di riposo dell'ultimo weekend. La Primavera di Valeriano Loseto farà visita alla Paganese. U17 e U15 recuperano il turno interno contro il Catania valido per la 5a giornata. In campo anche le formazioni più giovani dei '08, '09 e U12 femminile, queste ultime due in campo a metà settimana prossima. Questo il programma completo.

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 6a g. Girone C

Paganese-Bari

Domenica 07.11.21, ore 14:30

Stadio 'Piccolo' di Cercola (NA)

Under 17 - rec. 5a g. Girone F

Bari-Catania

Domenica 07.11.21, ore 11:30

Campo Comunale 'F. Capocasale', San Girolamo (BA)

Under 15 - rec 5a g. Girone F

Bari-Catania

Domenica 07.11.21, ore 09:30

Campo Comunale 'F. Capocasale', San Girolamo (BA)

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

Fortitudo Castellaneta-Bari (2008)

Domenica 07.11.21, ore 11:00

Stadio Comunale Castellaneta (TA)

Pellegrino Sport Altamura-Bari (2009)

Mercoledì 10.11.21, ore 15:30

Campo 'Definello', Altamura (BA)

Under 12 Woman 2a g.

Bari-Nitor Brindisi

Mercoledì 10.11.21, ore 17:00

Campo Intesa, Bari