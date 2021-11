Bianco lancia la sfida: "Battere la Juve Stabia per puntare in alto"

Ha ritrovato il posto da titolare nella partita vinta sabato scorso contro il Catanzaro. Così Raffaele Bianco si è riappropriato del ruolo di play basso mettendosi alle spalle il periodo negativo legato alle tre giornate di squalifica: “Sono contento di essere rientrato dopo lo stop forzato – le parole del centrocampista biancorosso alla radio ufficiale del Bari – . Contro il Catanzaro è stata una bella partita e una risposta al passo falso di Francavilla. Vincere uno scontro diretto ti da ulteriore forza e la consapevolezza che stai facendo le cose nel modo giusto. Venivo da un periodo difficile, cioè le tre giornate di squalifiche. Una ingiustizia solo per aver commesso un movimento innaturale in campo. Sono sempre a disposizione del mister e dei compagni. Stare fuori pesa. Stare fuori dal gruppo, intendo, piuttosto che giocare sempre. Poi bisogna sempre farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa”.

Sabato c'è la trasferta in casa della Juve Stabia: “Ha cambiato allenatore da poco. Abbiamo visto dei video su di loro e l’abbiamo già ampiamente preparata. Contro di noi giocano come la finale di Champions. Sarà dura, su un sintetico ostico. Ma abbiamo necessità di fare punti perché la continuità è fondamentale per chi come noi vuole disputare un campionato di vertice”.