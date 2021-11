Settore ospiti per la trasferta contro la Juve Stabia: 571 i tagliandi in vendita

A seguito di riunione del G.O.S. è stata attivata sul circuito GO2 la prevendita dei tagliandi relativi al settore ospiti dello stadio 'Romeo Menti' per assistere alla gara Juve Stabia-Bari, 13a giornata del Girone C, in programma sabato 6 novembre alle 14:30.

I 571 biglietti saranno a disposizione sino alle ore 19:00 di venerdì 5 novembre. NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione.

MODALITA' D'ACQUISTO

- presso tutti i punti vendita del circuito GO2: su Bari: BARIPOINT, via G. Capruzzi, 5 - Bari

- non attiva vendita online

PREZZI SETTORE OSPITI € 10 + diritti di prevendita