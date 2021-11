Bari, Marras in gruppo e a segno

Terza seduta di allenamento per il Bari nella settimana che conduce alla trasferta di sabato prossimo in casa della Juve Stabia: "La seduta odierna - si apprende dalla nota ufficiale dell società - si è aperta in sala video per la parte teorica; una volta in campo il gruppo ha dedicato la prima parte dell'allenamento ad un riscaldamento tecnico (circuiti tecnici, torello e lavoro sul possesso palla), una parte centrale ad esercitazioni tattiche a tutto campo, chiudendo poi il lavoro di giornata con serie di accelerazioni e sfida a ranghi misti su porzione di campo. Manuel Marras ha svolto l'intera seduta con i compagni trovando anche la rete in partitella; tabella di lavoro dedicato per Maita a scopo precauzionale. A fine seduta nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro presso il centro Allievi della Guardia di Finanza