Polito e il Taranto: le multe della Lega Pro

Composto nella forma, ma deciso nella sostanza, il ds del Bari Ciro Polito era intervenuto durante la conferenza stampa post Francavilla con alcuni riferimenti alle gestioni arbitrali delle partite del Bari nelle prime undici gare di campionato che - a suo dire - non avrebbero dato ai biancorossi quanto loro spettante.

E, così, è bastato un episodio durante la partita Bari-Catanzaro di sabato scorso per far scattare la multa di 500 euro ai danni dello stesso dirigente barese. Lo riporta il comunicato ufficiale della Lega Pro: "Ammenda a Ciro Polito per avere tenuto un comportamento non corretto accedendo e trattenendosi durante l'intervallo fra il 1° ed il 2° tempo in un'area dell'impianto sportivo al cui accesso non era legittimato in quanto non inserito in distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti".

Curiosa inoltre l'ammenda di 2 mila euro comminata alla società del Taranto perché - tra le varie infrazioni commesse dai suoi tifosi nel corso della gara interna contro il Potenza "...i suoi sostenitori al 21°minuto hanno intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari".