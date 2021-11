Bari, riecco Marras e solo affaticamento per Maita

Il rientro in gruppo di Manuel Marras e le buone notizie sul fronte Maita, fermato sabato scorso a causa di un semplice affaticamento muscolare. Queste le buone nuove in casa Bari che fra tre giorni sarà di scena al Menti contro la Juve Stabia.

Nella giornata odierna, la squadra ha inizialmente lavorato in palestra per svolgere circuiti di potenziamento, allungamenti e core stability. "Una volta in campo - recita la nota ufficiale del club - lavoro tattico situazionale diviso per reparti (fase difensiva e lavoro specifico su sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alla conclusione a rete) e, in chiusura, partitella a ranghi misti su campo ridotto. Ha lavorato regolarmente in gruppo Manuel Marras (evitando le esercitazioni con contrasto); lavoro dedicato a scopo precauzionale per Mattia Maita a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto all'uscita anticipata durante la sfida contro il Catanzaro".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro presso il centro Allievi della Guardia di Finanza.