Mallamo: "Onorato di giocare con questa maglia"

Tra gli elementi più positivi nello scacchiere a disposizione di Mignani e del Bari per questa prima parte di campionato, Alessandro Mallamo è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni della radio ufficiale del Bari: "Battere il Catanzaro - le parole l'esterno di centrocampo biancorosso giunto a fine agosto in prestito dall'Atalanta - è stato importante per dare un segnale a tutti e soprattutto a noi stessi dopo lo stop di Francavilla. L'avevamo preparata bene ed eravamo convinti di fare una buona partita per mettere alle spalle la precedente sconfitta. Vincere aiuta a vincere. E' importante mantenere l'equilibrio, capire che ogni gara conta e non ce ne sono di facili. I tre punti poi ti portano al grande obiettivo che sogniamo tutti".

Il "tuttocampista" di Polito dimostra ogni settimana segnali di miglioramento: "Sto crescendo anche io come tutta la squadra. Avere la fiducia di poter giocare più partite mi aiuta a crescere. Sono contento di avere queste possibilità. Quando gioco io, restano in panchina grandi giocatori. Sono contento e onorato di scendere in campo e disputare grandi prestazioni".

Sabato prossimo torna al Menti dove ritrova la sua ex Juve Stabia: "Dopo quasi due anni torno da quelle parti. Sarà una bella emozioni perché in quella società ho iniziato a crescere", la chiosa del centrocampista milanese.