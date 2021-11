Bari al lavoro per la sfida di Castellammare di Stabia

Bari già al lavoro dopo l’importante successo ottenuto sabato contro il Catanzaro e in vista della trasferta di sabato prossimo in casa della Juve Stabia. Questo il report della società: “Come di consueto alla rirpesa degli allenamenti, la prima parte della seduta è stata dedicata alla parte teorica in sala video, dopo di che il gruppo squadra ha lavorato in campo seguendo due distinti programmi: chi ha giocato dal primo minuto nella gara contro i calabresi si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra campo e palestra, il resto del gruppo, dopo una prima parte dedicata all’attivazione muscolare, ha svolto esercitazioni tecniche con il pallone quindi mini sfide a campo ridotto alternate a lavoro atletico sulle medie distanze”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.