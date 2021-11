Bari, Pucino al Torneo di Halloween

Un simpatico momento di sport e divertimento, finalmente in presenza, è andato in scena ieri mattina in occasione del primo Torneo di Halloween targato Ssc Bari Generation. Partite, animazione, divertimento, tanti premi alla presenza di Raffaele Pucino della prima squadra, fresco di vittoria contro il Catanzaro e vetta consolidata con tanto di assist al bacio per la girata in acrobazia di Antenucci.

Giornata di impegni ufficiali delle giovanili biancorosse, in campo con i soli 2008. Nel campionato Giovanissimi Under 15 Regionali, i baby biancorossi hanno superato per 3-0 la Football Academy Gioia grazie ai gol di Soldani, Scialpi e De Palo.