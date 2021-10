La modestia di Frattali: "Io bravo, ma il successo è di tutti"

Frattali distribuisce i meriti della vittoria sul Catanzaro: "Questa è la vittoria del Bari, non delle mie parate - dice il portiere del Bari - . Sono riuscito a dare un contributo alla causa. Conta lo stemma che abbiamo davanti. Le insidie sono dietro l'angolo, ma le partite come Francavilla non devono più capitare. Venivamo da dieci risultati utili. Non è un incubo che deve farti smettere di sognare. Consapevoli della nostra forza, dobbiamo ancora migliorare perché non siamo ancora al cento per cento. Oggi siamo stati un poco imprecisi, ma ci stava. Bisogna migliorare nella gestione della palla e le partite sporche le soffriamo un po'".