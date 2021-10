Antenucci con dedica: "Gol e vittoria per Valerio Di Cesare"

"Una bella soddisfazione- dice Antenucci a fine gara - per il gol e la vittoria. Sono sempre stato lo stesso. Poi ci sono momenti in cui fai meglio che in altri. Mi metto sempre a disposizione della squadra. I gol come quello di oggi ti possono aiutare anche a lavorare in maniera più serena. Adesso c'è un Bari forte e lo dimostra con prestazioni e punti".

Un Antenucci ritrovato anche sul piano fisico: "Sì, ho avuto un periodo dove ho giocato poco. Giocando si cresce anche di condizione. E' la partita che ti dà la forza sulle gambe. Ho fatto vedere la maglia numero 6 dedicata a Di Cesare. Il minimo che potessi fare, un ragazzo eccezionale che tiene tantissimo alla promozione del Bari. La mia dedica era il minimo. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Quando stai davanti mentalmente ti agevola le cose".

Antenucci sulle decisioni arbitrali: "Gli arbitri sbagliano, per me in buona fede. Noi dobbiamo rimanere sereni e concentrati". La vittoria è un segnale al campionato: "Dobbiamo continuare su questa strada, per rendere ancora bello il percorso intrapreso".