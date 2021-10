Antenucci e Simeri schiacciano il Catanzaro. E' il Bari la regina del girone C

Bari-Catanzaro 2-1

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci (16' st Mazzotta); Maita (30' pt D'Errico), Bianco (33' st Scavone), Mallamo; Botta (33' st Di Gennaro); Antenucci, Simeri (16' st Cheddira). A disp. Polverino, Plitko, Celiento, Citro, Lollo, Belli, Paponi. All. Mignani.

CATANZARO (3-5-2): Branduani, Martinelli, Welbeck, Verna (17' st Cinelli), Bombagi, Fazio, Scagnamillo, Vandeputte, Carlini (17' st Vazquez), Rolando (35' pt Porcino) (23' st Bearzotti), Cianci. A disp. Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Curiale, Monterisi, Risolo, Gatti. All. Calabro.

ARBITRO: Rutella di Enna.

RETI: 18' pt Antenucci; 41' pt Cianci; 48' pt Simeri.

NOTE: Spettatori paganti 6.429 (512 ospiti) più 2044 mini abbonamenti. Rec. 3' pt. e 5' st.

BARI - Antenucci e Simeri segnano il ritorno alla vittoria del Bari. E lo fanno nella partita più importante del 12mo turno di C, al cospetto del Catanzaro secondo ma da staseta lontano ben 7 punti dai galletti sempre più capolista del girone C.

BARI - Mignani cambia diverse pedine nello scacchiere iniziale. Le prime due in difesa dove si ripresentano Pucino e Ricci nelle vesti di terzini. Al centro, scontata la coppia Gigliotti-Terranova. Sorprende l'esclusione iniziale di D'Errico in un centrocampo composto dal rientrante Bianco, insieme a Maita e Mallamo. Botta trequartista dietro le punte Antenucci e Simeri, quest'ultimo preferito a Gheddira che si accomoda in panchina. Nei calabresi, il barese ed ex biancorosso Cianci al centro dell'attacco.

Il Catabzaro si fa vivo al 9' e al 10' con Bombagi e Vandeputte: tiro di poco fuori dalla distanza e palla deviata in corner da Frattali. Il Bari risponde con un tiro a giro di Mallamo (12') finito di un soffio al lato della porta difesa da Branduani. Bari che sfiora ancora il vantaggio (15') con Simeri servito da Antenucci e impreciso nella conslusione che muore sul fondo. Gol che sbrina la contesa che giunge al minuti 18 quando Pucino disegna un traversone al bacio per Antenucci che batte Branduani con un tiro al volo da cineteca. Un gesto atletico che fa brillare gli occhi e il cuore dei tifosi biancorossi.

Il Catanzaro non ci sta e si rende pericoloso al 24' con una inzuccata di Cianci che Frattali spedisce in corner. Intorno alla mezzora da registrare una rasoiata di Simeri deviata dal numero uno giallorosso e l'uscita di scena di Maita (infortunio) sostituito da D'Errico.

La gara monta in nervosismo grazie ad alcuni provvedimenti molto discutibili del direttore di gara. Condizione che permette al Catanzaro di pareggiare i conti grazie ad un tiro mancino di Cianci (41') su rimpallo sfavorevole tra Gigliotti e Verna. Il Bari supera tutte le controversie ambientali e torna di nuovo in vantaggio con un fendente di Simeri a sfruttare l'imbeccata di Botta ed una paperissima di Fazio.

Il secondo inizia col brivido. Al 3', Frattali e Gigliotti salvano una palla destinata nel sacco su ribattute di Bombagi e Cianci. Botta e risposta con Antenucci che al quarto d'ora s'invola in un'azione personale e conclude fuori la mezza sciabolata. Mignani chiede più corsa. Per questo inserisce Cheddira per Simeri e Mazzotta per Ricci. Dopo la mezzora è pure il turno di Scavone e Di Gennaro, entrambi per ridare ossigeno ad un centrocampo stanco in cui Bianco e Botta non spingono più. Neoentrati che restituiscono fluidità alla manovra biancorossa. Il ncessario per condurre in porto la vittoria più bella di questo primo scorcio di stagione e proiettarsi - da leader indiscussi - alla trasferta del 6 novembre in casa Juve Stabia,