Bari-Catanzaro, i numeri dell'incontro

Bari e Catanzaro si affrontano in Puglia per la 21ma. Il bilancio parla di 11 vittorie pugliesi, 6 pareggi e 3 vittorie ospiti. Contro il Catanzaro, il Bari è imbattuto da 34 anni: l'ultimo successo ospite risale al campionato 1987/88. Poi, due pareggi e tre vittorie biancorosse.

Di fronte ci saranno il secondo migliore attacco del girone C - quello del Bari con 20 gol all'attivo (10 giocatori a segno) - e la migliore difesa - quella del Catanzaro con appena sei gol subiti. Calabresi che sono l'unica squadra a non avere mai perso in trasferta. Di contro, il Bari è la sola compagine imbattuta tra le mura amiche.

I due tecnici, Calabro e Mignani, non si sono mai sfidati in carriera da allenatori. Stesso discorso per Mignani e i giallorossi, al primo incrocio. Nicola Antonio Calabro è alla sesta sfida tecnica ufficiale contro il Bari, contro cui finora ha un bilancio di 1

successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. In casa dei pugliesi le formazioni dell’attuale coach del Catanzaro hanno sempre perso, senza segnare mai una rete, su 2 precedenti.

Con l'arbitro Rutella, il Bari ha già vinto due volte: una proprio in casa contro il Catanzaro nella stagione 2019/20.