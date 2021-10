Bari, la probabile formazione contro il Catanzaro

Senza gli infortunati Marras e Di Cesare, Michele Mignani passa al setaccio i biancorossi da schierare oggi - dalle 14- contro il Catanzaro per il dodicesimo turno di C al San Nicola. I centrali di difesa saranno quasi certamente Gigliotti e Terranova. Dubbi, invece, nei ruoli di terzini. Belli e Mazzotta potrebbero partire favoriti su Pucino e Ricci. Il rientro tra i disponibili di Scavone andrebbe a rimodulare il centrocampo con conseguente spostamento sugli esterni di Maita e D'Errico. A play basso si candidano, probabilmente a partita in corso, anche Bianco ed il rientrante Di Gennaro. L'escluso tra i titolari potrebbe essere Mallamo. Botta trequartista dietro le punte Cheddira e Simeri. Davanti scalpitano anche Paponi e Citro, mentre Antenucci è in attesa di una nuova chance.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Maita, Scavone, D'Errico; Botta; Simeri, Cheddira.