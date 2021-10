Bari baby, giocano solo gli Under 15

Con la Primavera e i 2009 che osservano un turno di riposo ed in considerazione del rinvio delle due gare contro il Catania in programma per le squadre Under 17 e Under 15, nel prossimo weekend, l'unica formazione biancorossa a scendere in campo sarà l'Under 15 2008 guidata da mister Scardigno che domenica, alle ore 09:00, ospiterà, al Comunale 'F. Scirea' di Bitritto, la FootBall Academy Gioia.

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 5a g. Girone C

riposo

Under 17 - 4a g. Girone F

Bari-Catania rinviata a data da destinarsi



Under 15 - 4a g. Girone F

Bari-Catania rinviata a data da destinarsi

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

Bari (2008)-FootBall Academy Gioia

Domenica 31.10.21, ore 09:00

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)

Bari (2009) riposo