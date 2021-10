Bari-Catanzaro a Rutella di Enna

Sarà Daniele Rutella della sezione di Enna a dirigere la sfida del ‘San Nicola’ tra Bari e Catanzaro in occasione della 12a giornata del Girone C di Lega Pro.

L'incontro, in programma sabato 30 ottobre a partire alle ore 14:00, vedrà come assistenti Antonio Severino della sezione di Campobasso e Mattia Massimino della sezione di Cuneo. Quarto uomo Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.