Tegola Bari: Di Cesare e Marras fuori servizio

CANOTTAGGIO Canottaggio, il Cus Bari a Roma col motto "Via Le Mani"

Bellissimo weekend capitolino per gli equipaggi master del Cus Bari sezione canottaggio che ieri mattina hanno partecipato alla Regata Nazionale "Via Le Mani", gara di solidarietà per combattere la violenza di genere andata in scena al Circolo Canottieri Roma.