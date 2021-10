Bari, dopo Di Gennaro si rivede pure Scavone

Per dimenticare in fretta la prima sconfitta stagionale a Francavilla, il Bari è tornato già ad allenarsi oggi in vista della sfida di sabato prossimo, 30 ottobre, contro il Catanzaro.

Il report dalla società: “Questa mattina il gruppo squadra ha lavorato seguendo due distinti programmi: chi ha giocato dal primo minuto nella gara di ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra campo e palestra, il resto del gruppo, dopo una prima parte dedicata all’attivazione muscolare, ha svolto esercitazioni tecniche con il pallone quindi mini sfide a campo ridotto alternate a lavoro atletico sulle medie distanze.

Dopo il rientro di Davide Di Gennaro, anche Manuel Scavone oggi ha ripreso a lavorare con i compagni. Fisioterapia per Manuel Marras (fastidio al ginocchio) e Valerio Di Cesare (uscito anzitempo a Francavilla per un problema al ginocchio) in attesa degli esami strumentali atti a valutare l’entità dei rispettivi problemi”.

Domani è prevista una singola seduta di lavoro.