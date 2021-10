Terranova punta l'indice: "Tutti colpevoli, per vincere non basta chiamarti Bari"

Onesta e leale l'analisi post Francavilla di Emanuele Terranova al termine del 3-0 subito a Francavilla: "C'è solo da assumersi delle responsabilità. Se non ti cali in questa mentalità, con fame, cattiveria e voglia, non vai da nessuna parte. Abbiamo perso una partita che ci poteva portare a più 7 dal Catanzaro. Le grandi squadre si vedono nelle difficoltà. Il vero gruppo si vede nel momento di difficoltà. Meglio perdere oggi che la prossima. Capiamo che se non metti gli attributi, anche se ti chiami Bari e Terranova, non ottieni nulla. Subiamo il colpo. Analizzeremo gli errori e ripartiremo più forti di prima".

"Quando perdi 3-0 - prosegue Terranova - c'è poco da dire. Siamo tutti colpevoli. Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita. Ci volevano più cattiveria e determinazione di loro. Spero serva da lezione. Siamo il Bari e siamo primi a 4 punti dalla seconda. Non vediamo nessuno. Se abbiamo preso 7 gol nelle ultime quattro partite, qualcosa va migliorato. Ora testa bassa, pedalare. Non basta il nome. Il Francavilla ha dimostrato che con la forza e la cattiveria ha vinto meritatamente la partita".