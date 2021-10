Mignani parafulmine: "Tutta colpa mia, ma dovremo imparare la lezione"

I tre schiaffi di Francavilla fanno storcere il muso a Mignani: "La sconfitta - dice il tecnico del Bari - ci può stare, ma non così. Regalare il primo tempo agli avversari, che vincono tutti i contrarti in tutta la partita, non si doveva vedere. E' colpa mia perché non ho trasferito lo spirito giusto da portare in campo. Nel secondo tempo non ci siamo nemmeno avvicinati a riaprirla. Certe sconfitte fanno male, ma dobbiamo farne tesoro per tornare saldamente coi piedi per terra. Una partita non rovina tre mesi di lavoro. Dobbiamo voltare pagina. Sappiamo che il campionato è molto lungo. Non dovevamo perdere una partita così".

"Si è lavorato male di squadra - continua Mignani - con e senza palla. Dovevamo avere un atteggiamento diverso in partenza. Dispiace per la gente che è venuta a vederci e perché stavamo facendo un buon lavoro. Non buttiamo tutto all'aria. Le squadre vere si vedono quando prendi queste batoste. Ci abbiamo messo del nostro. Non esistono alibi. Una squadra che vuole fare quello vuole fare, deve solo scendere in campo e vincere. La partita l'ha meritata il Francavilla. Punto. Chiuso".

Mignani prosegue l'analisi della batosta: "Sono stra convinto che può esserci stato un calo mentale, non fisico. La Virtus aveva più fame e voglia di essere combattivi". Sabato arriva il Catanzaro: "Sotto certi aspetti, dobbiamo aspettarci una reazione già dall'allenamento di domani. Sul piano comportamentale, me lo aspetto. Stasera ci rimaniamo male tutti, noi per primi. Voglio anche pensare che non si può essere quelli del primo tempo di oggi. Non crocifiggiamoci. Non siamo imbattibili e ragioniamo positivamente da domani in poi".