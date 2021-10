Bari crac, tre ceffoni dalla V. Francavilla: primo stop stagionale

V. Francavilla-Bari 3-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli, Ingrosso, Idda (c), Ekuban, Delvino, Caporale, Pierno (45' st Magnavita), Prezioso (37' st Mastropietro), Ventola (45' st Gianfreda), Tchetchoua (45' st Dacosta), Toscano (22' st Carella). A disp.: Cassano, Negro, Feltrin, Padovano. All. R. Taurino (squalificato, in panchina Gian Marco Funaro).

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Di Cesare (31'pt Celiento), Terranova, Mazzotta, Mallamo, Maita (31' st Bianco), D'Errico (24' st Simeri), Botta (31' st Citro), Antenucci (24' st Paponi), Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Ricci. All. M. Mignani.

ARBITRO: Maggio di Lodi.

RETI: 8' pt Ekouban; 27' pt Caporale; 26' st Ventola.

NOTE: Cielo nuvoloso, 17°C circa, terreno in sintetico; spettatori 2500 circa (375 tifosi ospiti). Rec. 2' pt. e 6' st.

FRANCAVILLA - Un crollo in piena regola per il Bari di Mignani che sul campo della Virtus Francavilla conosce la prima sconfitta stagionale dopo undici giornate. I biancorossi, sempre capolista del girone C a più 4 sul Catanzaro che a sua volta perde col Monopoli e che sabato sarà di scena al San Nicola, tornano dal Giovanni Paolo II con un pesante 3-0. Punteggio frutto di una partita inguardabile da tutti i punti di vista.

Un Bari piccolo piccolo esposto all'aggressione dell'avversario. Un Bari spiazzante sul piano del gioco, del carattere e della tenuta generale. Il Francavilla, nemmeno nel suo migliore momento di forma, passeggia e segna addirittura tre volte. I biancorossi sbagliano l'atteggiamento e non entrano in campo con la testa giusta, facendo recitare ai giocatori di casa la parte dei fenomeni. Virtus decimata da infortuni e squalifiche, ma non per questo meno battagliera. Di contro, un Bari inefficace e del tutto assente all'appello.

Vedi l'anticipo netto su Di Cesare in occasione del primo gol di Ekouban dopo appena 8'. E ancora il bis firmato da Caporale (27') che non crede ai suoi occhi facendosi tutto il campo indisturbato sino a battere Frattali. Il terzo gol di Ventola - una chiusura su cross da sinistra nel corso della ripresa - trova impreparato l'intero complesso difensivo. Tre passaggi chiave che decidono un match in cui nel Bari non funziona praticamente nulla. A parte un'occasionissima del neoentrato Citro quasi in dirittura d'arrivo. Per il resto, un nulla cosmico che deve indurre Mignani e i suoi ragazzi ad una serena ma altrettanto severa analisi. Una pausa di riflessione su una prova senza scusanti. Ci sono le potenzialità e i mezzi per ripartire, ma a patto che si faccia tesoro degli errori e degli orrori vista a Francavilla.