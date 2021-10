Il probabile undici biancorosso contro la Virtus Francavilla

Solito imbarazzo della scelta per mister Mignani che dovrà decidere quale Bari opporre oggi pomeriggio alle 17.30 alla Virtus Francavilla per il derby dell'11mo turno di C al Giovanni Paolo II.

I dubbi maggiori riguardano sia la difesa che l'attacco. Con Frattali in porta, Pucino e Ricci potrebbero cedere il posto da titolari a Belli e Mazzotta nel ruolo di terzini. Al centro della difesa, accanto a Terranova si contendono una maglia Gigliotti e Di Cesare. In mezzo, al di là del recupero di Di Gennaro che quasi certamente sarà impiegato in corso d'opera, dovrebbero essere confermati Mallamo, Maita e D'Errico. Botta trequartista dietro le due punte sulle quali il tecnico mantiene gli altri interrogativi. Antenucci e Cheddira paiono leggermente favoriti rispetto a Simeri e Paponi, con Citro sempre pronto al subentro.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.