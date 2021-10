Primavera 3, biancorossi corsari sull'Avellino

In archivio la sconfitta di Palermo, il Bari di Valeriano Loseto si riscatta battendo per 2-1 l'Avellino nel quinto turno di campionato a Bitritto. Successo in rimonta: alla rete campana di Florio risponde Balducci con una doppietta che vale i tre punti per i pugliesi. L'Avellino chiude in 10 per l'espulsione di Stanzione nel finale. Bari di nuovo in campo il 6 novembre a Pagani.

Bari-Avellino 2-1

BARI (4-3-1-2): Plitko Orlando Lambiase (Dibello) Belgiovine Daddario Dachille Memeo Dargenio Lorusso (Stella) Stragapede (Massarelli) Balducci (Toure). A disp: Sapri Peragine Logrieco Mangialardo Rizzi Caldarulo. All. V. Loseto.

AVELLINO (3-5-2): Petrone Barilotti Di Martino (De Santis) De Maio Stanzione (espulso) Panariello Florio Musto amm. (Caldiero) Mocanu D’agosto (Buonocore) Panico. A disp.: Volpe Alaia Candela Rekik Colurciello Passerini Di Zazzo Mele. All. A. Iandolo.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

RETI: 28'pt Florio; 32' e 74' Balducci.

NOTE: campo Comunale 'G. Scirea', Bitritto, sintetico, soleggiato, 23°C circa, ottima cornice di pubblico; 82' espulso Stanzione.