Di fronte al Bari una Virtus Francavilla decimata dalle squalifiche

Domenica prossima il Bari si imbatterà in una Virtus Francavilla decimata dalle squalifiche per effetto della mannaia caduta sui brindisini dopo le decisioni del giudice sportivo legate al match di domenica scorsa a Palermo.

I biancazzurri saranno privi per due giornate del collaboratore tecnico Paolo Rizzo, del vice allenatore Pietro Sportillo e di mister Roberto Taurino. Tutti per condotta irriguardosa e proteste nei confronti dell'arbitro. Tre giornate di inibizione per l'attaccante Leonardo Perez, sempre per frasi offensive nei confronti del direttore di gara. Un turno di stop per Emanuele Tommaso Nobile, Miceli ed Enyan.