Buone notizie in casa Bari: Di Gennaro torna in gruppo

Un pezzo da novanta ritrovato per il Bari e per Mignani. Si tratta di Davide Di Gennaro, centrocampista di qualità rimasto fermo alcune settimane per un infortunio al ginocchio. A riportarlo è la nota ufficiale del club che aggiorna sull'esito dell'allenamento odierno: "Questo pomeriggio, dopo un prologo in sala video, la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio: prima parte dedicata al riscaldamento muscolare, lavoro atletico su medie distanze e seconda parte sviluppata su esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni a rete. Ha lavorato in gruppo anche Davide Di Gennaro; tabella dedicata per Marras per un fastidio al ginocchio e Manuel Scavone in fase di recupero dopo l'infortunio alla caviglia sinistra".

Per domani prevista la seduta di rifinitura, quindi il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro pre gara.