Giovani Bari, domani la Primavera 3 con Bari-Avellino

Domani, 23 ottobre, scenderanno in campo le formazioni giovanili nazionali della Ssc Bari. La Primvera di mister Loseto ospiterà l’Avellino sul sintetico di Bitritto. Alle 16:00 saranno i ragazzi dell’Under15 ad aprire la doppia sfida in casa della Virtus Francavilla, sfida che verrà replicata alle ore 18:00 quando in campo scenderanno gli Under 17. Domenica mattina appuntantamento per i Giovanissimi Regionali 2009 (turno di riposo per i 2008) che ospiteranno l’Agon Club Altamura.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 5a g. Girone C

Bari-Avellino

Sabato 23.10.21, ore 15:00

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

NB: accesso contingentato a 150 spettatori, obbligatorio il green pass; l’incontro verrà trasmesso in diretta da TeleBari

Under 17 – 4a g. Girone F

Virtus Francavilla-Bari

Sabato 23.10.21, ore 18:00

Stadio ‘Giovanni Paolo II’, Francavilla Fontana

Under 15 – 4a g. Girone F

Virtus Francavilla-Bari

Sabato 23.10.21, ore 16:00

Stadio ‘Giovanni Paolo II‘, Francavilla Fontana

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale

Bari (2008) riposo

Bari (2009)-Agon Club Altamura

Domenica 24.10.21, ore 11:00

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)