Bari, partono i mini abbonamenti al San Nicola

Dopo il record di presenze registrato contro il Foggia con più di 20mila spettatori e con l’aumento al 75% della capienza negli stadi, la Società ha scelto di lanciare la campagna «Mini abbonamento, grande passione»: un pacchetto che consentirà di seguire le prossime tre gare casalinghe del Bari a prezzo agevolato, con la curva nord che torna sotto i 10 euro a partita.

«È un progetto che avevamo in cantiere, aspettavamo solo che ci fosse l’aumento delle capienze – spiega Luigi De Laurentiis -. È un modo per andare incontro ai nostri tifosi in una stagione sportiva in cui, finalmente, si torna a respirare aria di normalità dopo quasi due anni di pandemia. Abbiamo scelto di inserire un big match come Bari-Catanzaro, lasciando comunque il prezzo della curva sotto i dieci euro e confermando i ridotti per under14, over65 e donne. Spero di vedere il San Nicola sempre più colorato di biancorosso».

I mini abbonamenti si potranno acquistare a prezzo intero, o ridotto (donne, over65 e under14) e varranno per le gare contro il Catanzaro (sabato 30 ottobre, ore 14:00), la Vibonese (domenica 14 novembre, ore 17:30) e il Latina (sabato 28 novembre, ore 17:30)

La campagna abbonamenti sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 22 ottobre e si chiuderà sabato 30 ottobre alle ore 13:00.

I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti online sul sito Ticketone, nei punti vendita Ticketone e nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store, giorni e orari di apertura saranno comunicati nei prossimi giorni).