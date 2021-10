V. Francavilla-Bari: parte la prevendita per i biglietti settore ospiti

A seguito di riunione G.O.S. svoltasi questa mattina, si rende noto noto che, a partire dalle ore 17:30 di oggi, giovedì 21 ottobre, sarà attiva sul circuito VivaTicket la prevendita relativa ai biglietti per il Settore Ospiti del Nuovarredo Stadium ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana per assistere alla gara Virtus Francavilla-Bari in programma domenica 24 ottobre a partire dalle ore 17:30.

I residenti nella provincia di Bari potranno acquistare il biglietto solo per il Settore Ospiti (375 tagliandi disponibili) fino alle ore 19:00 di sabato 23 ottobre. NON è necessario alcuno strumento di fidelizzazione.

PREZZO

Biglietto Unico: € 11.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)