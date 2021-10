Il Bari già al lavoro per mettersi alle spalle il pari col Foggia

Non c'è tempo di pensare al pareggio di ieri sera col Foggia per il Bari di Mignani che già oggi si è ritrovato a lavorare per preparare il match di domenica prossima (17.30) in casa dalla Virtus Francavilla. Questo il report ufficiale della società: "Questo pomeriggio, dopo la consueta analisi post partita in sala video, la squadra ha lavorato su due tabella differenti: chi ha giocato dal primo minuto il derby ha svolto lavoro di scarico in palestra e fisioterapia, mentre il resto della squadra si è ritrovata sul terreno dell'Antistadio dove ha sostenuto un allenamento congiunto con un gruppo misto di ragazzi Under 17 e Primavera (45' di gioco decisi dalle 2 reti di Antenucci dopo il gol in avvio firmato da Lollo). Hanno proseguito secondo le rispettive tabelle di recupero personalizzato Di Gennaro e Scavone".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.