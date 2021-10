Canonico rossonero: "Bari nessuna emozione, c'è solo il Foggia"

E' barese, ma ora ha il cuore foggiano. Nicola Canonico, numero uno dei satanelli, sbandiera il suo senso di appartenenza ai colori rossoneri intervenendo al termine del derby che il suo Foggia ieri ha pareggiato 1-1 in casa del Bari: "E' stata una partita combattuta - le sue parole a commento del match - e noi ce la siamo giocata a viso aperto. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Ho sempre chiesto a Zaman di farci divertire e lo ha fatto anche contro il Bari. Ferrante? ci potrà dare grosse soddisfazioni. Da barese, affrontare il Bari non mi ha dato nessuna emozione. Sono il presidente del Foggia e tifo Foggia. Non è battere il Bari che mi da soddisfazione. Contano le prestazioni. Poi, verranno i risultati".