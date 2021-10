La sportività di Zeman: "Il Foggia meritava di più, ma complimenti al Bari"

Zdenek Zeman compie un mezzo sgambetto alla capolista. Di poche parole, il tecnico del Foggia commenta a caldo il pareggio in casa del Bari capolista: “Ci sta bene – dice il boemo – ma meritavamo di più. Non ci siamo riusciti perché il Bari è stato bravo. Io voglio vincere, ma anche un punto si può prendere senza piangere. Nel primo tempo, non abbiamo fatto delle giocate. Gli spazi c’erano, ma non abbiamo ancora i tempi giusti. Girasole? Buon ragazzo, un 2000 di fronte a gente che ha fatto la A e la B. I nostri vengono dall’Interregionale. Ferrante può fare ancora tanti gol. Abbiamo fatto cominciare il Bari dal basso, e nelle prossime partite Ferrante sarà più vicino alla porta avversaria”, la chiosa del 74enne allenatore rossonero.