Maita non si consola: "Preferivo vincere, anziché segnare"

"Preferivo vincere anziché segnare - le parole a caldo di Mattia Maita, autore del gol Bari, suo primo personale in stagione - . Sapevamo che non sarebbe stato facile avere ragione del Foggia. Si poteva chiudere ed essere più precisi in alcune occasioni. Dedico il gol a mia figlia che arriverà a gennaio. Preferivo vincere il derby, vi dico la verità". "C’era un rigore netto per noi - tuona il play del Bari - . Su colpo di testa di Terranova, Ferrante l’ha presa di netto col braccio. Il Foggia ci veniva a prendere bene e i rischi sono zero. Queste partite, se non si possono vincere, è importante non perderle. E’ un punto guadagnato, anche riconoscendo i meriti avversari. Il Foggia è la squadra più fastidiosa incontrata sinora. Bello giocare con 20mila spettatori, ti fa sentire da serie A. Volevamo renderli felici. Peccato. Già pensiamo a Francavilla. Il Catanzaro? Rispettiamo tutti. E’ una squadra forte e conosco bene l’ambiente. So che ci tengono a fare bene, ma ora pensiamo al Francavilla”.