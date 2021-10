Bari e Foggia non si fanno male: 1-1 sotto le stelle

Bari-Foggia 1-1

BARI (4-3-1-2): Frattali (c), Pucino (39' st Belli), Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Mallamo, D'Errico (23' st Bianco), Botta (39' st Citro), Cheddira (29' st Simeri), Marras (29' st Antenucci). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Lollo, Mazzotta, Paponi.

All. M. Mignani.

FOGGIA (4-3-3): Alastra, Garattoni, Nicoletti (42' pt Martino), Gallo (11' st Ballarini), Rocca, Ferrante, Curcio (32' st Rizzo), Merola (11' st Merkaj), Sciacca, Girasole, Petermann. A disp.: Volpe, Di Pasquale, Maselli, Vigolo, Garofalo, Di Jenno,Tuzzo. All. Z. Zeman.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

RETI: 43' pt Maita; 24' st Ferrante.

NOTE: Spettatori 20.431. Rec. 3' pt e 3' st.

BARI - Un punto per mandare in archivio il derby sotto la luna piena del decimo turno contro il Foggia. Davanti agli oltre ventimila del San Nicola, il Bari impatta 1-1 di fronte ai satanelli di Zeman. Terzo pareggio stagionale che porta il Bari a quota 24. Squadra sempre imbattuta e sempre in vetta al girone C, seppure con un margine ridotto a 4 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo.

All'inizio, Mignani cambia le carte rispetto alla formazione schierata a Campobasso. Di Cesare in panchina riconsegna il posto al centro della difesa a Gigliotti. Al suo fianco, Terranova. Novità nel ruolo di terzini con Pucino e Ricci preferiti a Belli e Mazzotta. Confermato il centrocampo con Mallamo e D'Errico esterni e Maita play basso. Botta dietro le punte Marras e Cheddira. Soluzione per giocare "larghi", a tutto campo e senza dare punti di riferimento alla retroguardia foggiana.

La cronaca. Il primo svarione del Bari (16') consente a Curcio di imbeccare Ferrante che si libera in area e impegna Frattali alla respinta. La replica di casa nell'azione di rimessa con Marras (17') che raccoglie sulla sinistra, si aggiusta la sfera e la spedisce di pochissimo al lato. Riflettori puntati al minuto 28 quando - dagli sviluppi di un corner di Botta - in piena area Ferrante tocca con l'avanbraccio la palla che Terranova spizzica di testa. E' rigore per tutti tranne che per l'arbitro. Il Bari passa sull'errore e la sblocca 43'. Solito angolo di Botta e, con la porta lasciata libera da Alastra (scontro con un compagno), Maita incorna in maniera decisiva mandando nel cassetto il primo tempo.

Il primo rintocco della ripresa lo suona il Bari. Al 15', sull'asse Cheddira-D'Errico, Ricci conclude di un soffio al lato. Dopo 5 minuti, altra azione sospetta in area foggiana con Girasole che stende Cheddira. Per Gualtieri tutto ok. Il Foggia ringrazia e dopo poco (24') trova il pareggio con Ferrante che - elude Tarranova - e la piazza col mancino nel secondo palo alle spalle di Frattali. Mignani prova a risvegliare un Bari stanco. Simeri entra per Cheddira. Marras cede il posto ad Antenucci. C'è tempo anche per l'esordio di Citro. Sostituzioni che stavolta non sortiscono gli effetti sperati, al termine di un secondo tempo poco brillante. E' l'epilogo del derby che lascia il Bari in vetta alla classifica danno appuntamento al derby di domenica prossima contro il Francavilla.