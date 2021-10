Bari-Foggia, le statistiche del derby

Numeri della prevendita alla mano, gli spettatori di Bari-Foggia - derby del decimo turno di serie C in programma questa sera alla ore 20.30 al San Nicola - saranno almeno 20mila. Cifra altisonante per una partita di Lega Pro, ma di certo non una novità per una piazza calorosa come quella barese che figurerebbe tra le più numerose e migliori anche in serie A.

La spinta del pubblico potrebbe rivelarsi l'arma in più per consentire ai ragazzi di Mignani di ottenere la quinta vittoria consecutiva e consolidare un primato in classifica sinora indiscusso. A caricare il gruppo ci hanno pensato tanti tifosi accorsi ieri pomeriggio all'allenamento dei biancorossi. Rifinitura alla quale hanno presenziato anche il presidente Luigi De Laurentiis ed il direttore sportivo Ciro Polito.

BARI, LEADERSHIP STORICA - Da quando la serie C è tornata sui 3 canonici gironi, come negli anni ’60 e ‘70’, ossia dalla stagione 2014/15, solo il Lecce 2016/17, nel girone meridionale aveva 23 punti dopo 9 giornate. I salentini comandavano con +3 sul Foggia, secondo. Il Bari targato Mignani dunque ha eguagliato il punteggio-record a questo punto del torneo, ma nessuno aveva avuto 6 lunghezze di vantaggio sui secondi, come oggi i biancorossi. Un ultimo dato: la Ternana di Lucarelli, che lo scorso anno “ammazzò” il campionato a suon di record, dopo 9 giornate aveva “solo” 21 punti ed una lunghezza di vantaggio sulla seconda, il Teramo.

MIGNANI VS ZEMAN - Michele Mignani e Zdenek Zeman (74 anni) sono oggi al primo incrocio tecnico ufficiale. Sfida inedita tra Michele Mignani – come tecnico - ed il Foggia. E’ la ventiquattresima volta che Zdenek Zeman affronta il Bari in gare ufficiali, da allenatore. Il bilancio è di assoluto equilibrio con 9 vittorie per parte e 5 pareggi.

BARI VS FOGGIA - Di fronte, la cooperativa del gol biancorossa (dieci calciatori andati a segno per un totale di 19 gol fatti, migliore attacco del girone C in coabitazione con la Turris). Dall'altra parte, i rossoneri portano in dote 13 reti segnate. Il capocannoniere foggiano è l'italo argentino Alexis Ferrante con 4 reti all'attivo. E' la 26ma volta che le squadre si affrontano a Bari per 14 vittorie biancorosse, 5 pareggi e 6 imposizioni daune. Solo vittorie del Bari negli ultimi tre faccia a faccia: 1-0 nella B 2017/18, 1-0 nella C 2020/21 e 3-1 nei playoff di C 2020/21.