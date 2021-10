Bari, i probabili undici per fermare Zeman

Carte coperte per Michele Mignani che conserva il solito riserbo sulla formazione titolare del suo Bari. Ancora di più per la delicata sfida di questa sera contro il Foggia di Zeman che inizierà alle ore 20.30 al San Nicola.

Con la prospettiva del turn over rispetto alla gara vinta domenica scorsa a Campobasso e la necessità di dare continuità di prestazioni e risultati, il tecnico potrebbe pensare a qualche lieve variazione rispetto allo spartito di tre giorni fa. Davanti a Frattali tra i pali, la difesa sarebbe il reparto più indiziato per i cambiamenti. La certezza Terranova potrebbe essere affiancata al centro della difesa dal confermato Gigliotti o dal redivivo Di Cesare. E' contesa aperta per il ruolo di terzini. Belli e Pucino da una parte e Ricci e Mazzotta dall'altra si contendono due maglie in quattro. Difficile ipotizzare, invece, scossoni nel reparto di centrocanpo dove Mallamo, Maita e D'Errico offrono ampie garanzie di contenimento e spinta. Con Botta in regia, nuovi interrogativi sorgono sulla coppia di attaccanti che potrebbero essere ancora Cheddira e Antenucci, oppure uno tra Simeri e Marras con Paponi e Citro pronti a subentrare in corso d'opera.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Cheddira, Simeri.