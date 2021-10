La promessa di Mignani a squadra e tifosi: "Combatteremo col cuore e con la testa"

Prima dell'ultima rifinitura in vista del derby di domani sera (20.30) al San Nicola contro il Foggia di Zeman, Michele Mignani è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione del match: "Mister Zeman è un’icona, un totem. Ha fatto tante cose. Grande onore e rispetto, ma noi ce la giocheremo col giusto entusiasmo e la voglia di fare bene. Il paragone tra me e lui non regge. La carriera di Zeman è infinita, ha sempre fatto un calcio di qualità e bello. Il nostro calcio è per giocare e mettere gli attaccanti nelle condizioni di far male agli avversari. Il calcio si può fare in diversi modi”.

Un derby nasconde sempre delle insidie: “Affrontare un Foggia propositivo, con un gioco corale. Dobbiamo essere bravi a capire come opporci. L’entusiasmo deve essere giusto, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Il Foggia sta bene e può essere pericoloso. Anche il Bari è partito facendo buone cose, è innegabile. Lo dice il percorso. Ma non basta. Domani è un’altra partita, non semplice sotto tanti aspetti. Faremo tesoro e consolideremo le nostre certezze e i punti forti. La partita è aperta e faremo di tutto per noi e per la gente con l’obiettivo di vincere la partita”.

La possibile chiave tattica del match. Mignani offre la sua versione: “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara. Cerchiamo di guardare punti forti e deboli del Foggia, creando situazioni per trarre vantaggi. Sappiamo che le squadre di Zeman attaccano in tre e hanno buoni tiratori fuori area. Loro segnano con tiri da fuori e su questo dovremo fare grande attenzione”.

“Rispetto il pensiero degli altri – dice l'allenatore del Bari riferendosi alle recenti dichiarazioni di Zeman sul gioco del Bari – ma preferisco parlare di noi. Ognuno vede il Bari in modo diverso. Noi abbiamo una chiara idea di gioco e sappiamo cosa fare. Non sempre puoi dominare la partita, ma cerchiamo di fare quello che proviamo in settimana. Devo lavorare su testa e gambe dei miei giocatori. L’entusiasmo va tenuto vivo e acceso, anche se i risultati non dovessero esserci. E’ giusto che i nostri tifosi siano contenti. Questo mi fa piacere perché vuol dire che apprezzano quello che stiamo facendo”.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni: “Molti miei giocatori sono abituati. Le tante presenze ci daranno forza ed energia. Non vediamo l’ora di arrivare a domani sera e col cuore e con la testa cercheremo di dare soddisfazione alle persone che verranno a sostenerci. La gente allo stadio viene per i risultati. Quello che percepisco, al di là delle presenze allo stadio, è l’apprezzamento nei confronti di questi ragazzi che stanno dando tutto. La gente apprezza questo”.

“Per un anno – dice – ho rischiato di essere un calciatore di Zeman. Era nel 91/92 ed ero alla Spal in C1, di proprietà della Samp. Potevo andare in quel Foggia che stava riformando la squadra con i giovani dalle categorie inferiori col ds Pavone. Poi feci una scelta diversa e rimasi in B alla Spal. Il Foggia di adesso ha un’impronta e spesso la fortuna dei tecnici dipende dalla qualità dei calciatori”. “La formazione? Non riesco a rispondere – sorride – . Polito ha costruito una rosa con due, tre giocatori di pari livello anche se con caratteristiche diverse. Lo dice la loro carriera. Questo è un vantaggio. Devo essere bravo nel gestire il gruppo, che significa tante cose. La risposta la danno sempre i ragazzi che si stanno applicando e danno risposte eccezionali da quando si allenano col Bari. Ci tengo a dire due parole su Lollo. E’ cresciuto e meritava di giocare a Campobasso anche se per pochi minuti. Non come contentino, ma come premio per l’impegno”.

Derby, gara speciale? “Può esserlo perché ci sarà più gente e si gioca dopo tre giorni dalla precedente. Per il morale può valere di più, ma per la classifica no. Ci stiamo preparando al meglio per portarla a casa con tutte le nostre forze”.