Bari subito al lavoro. E che sorpresa in biglietteria

Nel cassetto il 3-1 di Campobasso, quarta vittoria consecutiva, il Bari è già tornato al lavoro per preparare il derby di mercoledì sera (San Nicola, 20.30) contro il Foggia valevole per la decima giornata di C.

“Questa mattina – si legge sul comunicato ufficiale della società – il gruppo squadra si è inizialmente intrattenuto in sala video per analizzare la vittoriosa trasferta molisana, poi, due distinti gruppi di lavoro ha seguito tabelle differenti: chi ha giocato dal primo minuto nella gara di ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra palestra e campo, il resto del gruppo, dopo un veloce riscaldamento a secco, ha lavorato alternando esercitazioni tecniche a mini partitelle su campo ridotto. In gruppo Daniele Celiento, tabella di recupero personalizzata per Davide Di Gennaro e Manuel Scavone”.

Prima di iniziare l'allenamento, piacevole sorpresa per i tifosi allo stadio per l’acquisto dei biglietti del derby. Ad attenderli, dietro i botteghini, Emanuele Terranova, Mirco Antenucci e Walid Cheddira, i tre marcatori che hanno deciso la sfida del ‘Nuovo Romagnoli’. “Un modo per salutare e ringraziare i tifosi pronti a fare il biglietto in vista del derby e scambiare con loro qualche battuta e qualche pensiero sul buon inizio di stagione”, la nota del club.

Domani è prevista seduta di rifinitura pre derby, quindi il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro.